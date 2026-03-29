Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Planchado
Todas las series
Plancha en seco
Descontinuado
Asistencia
GC136/07
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Esta plancha liviana de alta calidad ha sido diseñada para planchar de forma fácil y eficaz.
Todas (1)
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.