Descontinuado
17 g/min
Suela de aluminio
Plancha de 1.400 W
Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la correcta eliminación de las arrugas.
La función Calc-Clean le permite enjuagar su plancha Philips para eliminar las partículas de sarro. Esto prolongará la vida útil de la plancha.
El depósito de agua extragrande de 180 ml reduce la frecuencia de rellenado para planchar más ropa de una sola vez.
Premios
4.2
de 5
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
asteroide55
20/12/2013
Argentina
equipo de audio-video
El sistema de audio que reproduce CDs de audio y video, con radio y un parlante sin cables conectados al mismo es realmente práctico por su diseño, un sólo parlante externo y tiene el mejor sonido de los equipos de su tipo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1701/01 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
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jorgebruzz
07/09/2013
Argentina
Tiene el mejor rendimiento que todos los que tuve antes
No sólamente tienen un diseño justo para la utilidad de cada uno sino que son los mejores en su tipo, lejos, de los que he tenido antes. Muy durables.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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toto23
20/12/2013
Argentina
me resulta muy práctica y muy simple su uso
estoy muy conforme con haber elegido esta plancha, su uso es sencillo, simple y muy productivo, ya que es liviana y de fácil deslizamiento. sigan asi!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1701/01 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
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