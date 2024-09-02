Elimina las pelusas de tela
Adecuado para todas las prendas
2 baterías Philips AA incluidas
La gran superficie de la hoja garantiza que se cubra un área más grande de la prenda cada vez, por lo que se necesitan menos pasadas para hacer que se vea como nueva otra vez
Las hojas giran hasta 8800 vueltas/min para una eliminación rápida y eficaz de las pelusas en sus prendas
El depósito en el que se almacenan las pelusas es fácil de retirar y vaciar.
Premios
4.8
de 5
50
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
fer/
02/09/2024
Argentina
El mejor invento
lo uso todo el tiempo, es lo mas!! Estoy felizzzz.
Ventajas
todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 500 GC026/00 Quitapelusas eléctrico
Sí, recomiendo este producto
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ROCHI42
12/12/2022
Argentina
Comprador verificado
INCREIBLE!
SE LOS RECOMIENDO A TODOS!!! ES LO MAS! FUNCIONA PERFECTO!!! EL MEJOR INVENTO!!! HE PROBADO OTROS Y NO FUNCIONAN, ESTE SI!!!
Ventajas
TIENE TODO A FAVOR!!!
Contras
NADA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 500 GC026/00 Quitapelusas eléctrico
Sí, recomiendo este producto
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Lucilabntz
18/06/2022
Argentina
Cumple la única función que hace. Excelente
Ideal para la ropa de hoy en dia que muy difícilmente no se le hagan pelotitas. Te deja la ropa como nueva. Va en cualq tipo d ropa
Ventajas
Tamaño. Funcionalidad
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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