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Serie 500Quitapelusas eléctrico

GC026/00

4.8
| (50) Reseñas | 98% ha recomendado este producto

1 premio

Quitapelusas eléctrico
El quitapelusas eléctrico de Philips le permite eliminar fácilmente y rápidamente las pelusas de tela de todo tipo de prendas. Todas sus prendas, ya sea su suéter o su manta, ¡se verán como nuevas nuevamente!
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Quitapelusas eléctrico

  • Elimina las pelusas de tela

  • Adecuado para todas las prendas

  • 2 baterías Philips AA incluidas

Gran superficie de la hoja para cubrir un área grande de una sola vez

Gran superficie de la hoja para cubrir un área grande de una sola vez

La gran superficie de la hoja garantiza que se cubra un área más grande de la prenda cada vez, por lo que se necesitan menos pasadas para hacer que se vea como nueva otra vez

Rotación de la hoja de hasta 8800 vueltas/min para una eliminación eficaz

Rotación de la hoja de hasta 8800 vueltas/min para una eliminación eficaz

Las hojas giran hasta 8800 vueltas/min para una eliminación rápida y eficaz de las pelusas en sus prendas

El depósito de pelusas es fácil de retirar y vaciar

El depósito de pelusas es fácil de retirar y vaciar

El depósito en el que se almacenan las pelusas es fácil de retirar y vaciar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

50

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

3
2

02/09/2024

Argentina

Argentina

El mejor invento

lo uso todo el tiempo, es lo mas!! Estoy felizzzz.

Ventajas

todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 500 GC026/00 Quitapelusas eléctrico

Sí, recomiendo este producto

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12/12/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

INCREIBLE!

SE LOS RECOMIENDO A TODOS!!! ES LO MAS! FUNCIONA PERFECTO!!! EL MEJOR INVENTO!!! HE PROBADO OTROS Y NO FUNCIONAN, ESTE SI!!!

Ventajas

TIENE TODO A FAVOR!!!

Contras

NADA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 500 GC026/00 Quitapelusas eléctrico

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18/06/2022

Argentina

Argentina

Cumple la única función que hace. Excelente

Ideal para la ropa de hoy en dia que muy difícilmente no se le hagan pelotitas. Te deja la ropa como nueva. Va en cualq tipo d ropa

Ventajas

Tamaño. Funcionalidad

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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