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DivaPlancha en seco

GC122/30

4.5
| (1375) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

1 premio

Fácil de usar y duradera
Diva es la nueva plancha en seco de Philips con suela de punta delgada, que llega fácilmente a los lugares más difíciles. El mango cómodo con textura y el control de temperatura grande y sencillo hacen que la plancha sea fácil de usar.
Ver todos los beneficios

Fácil de usar y duradera

  • Base antiadherente

  • 1200 W

  • Longitud del cable de 1,7 m

Base con recubrimiento antiadherente

Base con recubrimiento antiadherente

La base de la plancha Philips está recubierta con una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.

Suela con punta delgada que facilita el acceso a las zonas más difíciles

Suela con punta delgada que facilita el acceso a las zonas más difíciles

La punta delgada de la suela facilita el acceso a las zonas más difíciles, como a los botones, pliegues y esquinas.

La ranura para botones acelera el planchado en zonas con botones y costuras

La ranura para botones acelera el planchado en zonas con botones y costuras

La ranura para botones acelera el planchado en zonas con botones y costuras

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Opiniones

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4.5

de 5

1375

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

22/11/2020

Argentina

Argentina

Tiene una función muy buena

Por que lo vi y use en la casa de mi mama y es muy buen a la primera estira bien la ropa sin una arruga

Ventajas

Se

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Diva GC122/30 Plancha en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Diva GC122/30 Plancha en seco

10/11/2020

Argentina

Argentina

no utilizo plancha hace muchos años

pero que sea antiadherente y tenga una buena extencion cable considero excelente porque ayuda a la hora de ser util

Ventajas

por lo mencionado anteriormente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Diva GC122/30 Plancha en seco

Sí, recomiendo este producto

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09/11/2020

Argentina

Argentina

Exelente

Es una muy buena plancha excente no se pega como otras .no es pesada ni nada de eso .lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Diva GC122/30 Plancha en seco

Sí, recomiendo este producto

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