Base antiadherente
1200 W
Longitud del cable de 1,7 m
La base de la plancha Philips está recubierta con una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.
La punta delgada de la suela facilita el acceso a las zonas más difíciles, como a los botones, pliegues y esquinas.
La ranura para botones acelera el planchado en zonas con botones y costuras
Premios
4.5
de 5
1375
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Zakiel
22/11/2020
Argentina
Tiene una función muy buena
Por que lo vi y use en la casa de mi mama y es muy buen a la primera estira bien la ropa sin una arruga
Ventajas
Se
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Diva GC122/30 Plancha en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Diva GC122/30 Plancha en seco
10/11/2020
Argentina
no utilizo plancha hace muchos años
pero que sea antiadherente y tenga una buena extencion cable considero excelente porque ayuda a la hora de ser util
Ventajas
por lo mencionado anteriormente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Diva GC122/30 Plancha en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Diva GC122/30 Plancha en seco
09/11/2020
Argentina
Exelente
Es una muy buena plancha excente no se pega como otras .no es pesada ni nada de eso .lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Diva GC122/30 Plancha en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Diva GC122/30 Plancha en seco