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La vida es mucho más que sólo ocuparse de las tareas domésticas. Por eso, lo mejor es hacerlas lo más rápido posible. Esta plancha fue creada para ofrecer velocidad gracias a su punta delgada, sus orificios de vapor de diseño exclusivo y su base deslizante.

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  • 22 August 2024

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