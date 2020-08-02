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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
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Descontinuado

AzurPlancha a vapor

GC4415/02

5

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Potencia y precisión

Para planchar de forma más fácil y eficaz, necesita la mejor combinación de deslizamiento suave y vapor potente. Esta plancha de Philips con suela SteamGlide le ofrece la mejor combinación posible de ambos.

Ver todos los beneficios

Plancha con supervapor y superdeslizamiento

Potencia y precisión

  • Salida de vapor de 150 g

  • 2400 W

La base SteamGlide es la base de mejor calidad de Philips

La base SteamGlide es la base de mejor calidad de Philips

La base SteamGlide es la mejor base de Philips para su plancha a vapor. Presenta una gran resistencia a los rayones, se desliza de manera excelente y es fácil de limpiar.

La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor abundante y continua

La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor abundante y continua

La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor abundante y continua.

Golpe de vapor de 150 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

Golpe de vapor de 150 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

El golpe de vapor de 150 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

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Premios

  • Imagen de VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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5.0

de 5

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

02/08/2020

Argentina

Argentina

ES UNICA

A TODO EL QUE CONOZCO PERO NO SE CONSIGUE en el mercado local

Ventajas

TOTAL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4415/02 Plancha a vapor

Fecha de uso 2018-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4415/02 Plancha a vapor

Fecha de uso 2018-08-02

02/08/2020

Argentina

Argentina

Práctica, eficiente, para planchadoras exigentes

Nunca había tenido una plancha de cerámica y es excelente, aclaro que puede limpiarse si es el temor de algunos ( quién no ha quemado alguna vez una prenda ) 2 años de puras satisfacciones. Usa el vapor justo.

Ventajas

Eficiente !!

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4415/02 Plancha a vapor

Fecha de uso 2019-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4415/02 Plancha a vapor

Fecha de uso 2019-08-02

01/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente plancha

Excelente plancha, hace años que la tengo y funciona a la Perfección dejando la ropa bien planchada gracias al sistema de vapor que tiene

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4415/02 Plancha a vapor

Fecha de uso 2018-08-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4415/02 Plancha a vapor

Fecha de uso 2018-08-01

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