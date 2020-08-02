Descontinuado
Potencia y precisión
Para planchar de forma más fácil y eficaz, necesita la mejor combinación de deslizamiento suave y vapor potente. Esta plancha de Philips con suela SteamGlide le ofrece la mejor combinación posible de ambos.
Salida de vapor de 150 g
2400 W
La base SteamGlide es la mejor base de Philips para su plancha a vapor. Presenta una gran resistencia a los rayones, se desliza de manera excelente y es fácil de limpiar.
La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor abundante y continua.
El golpe de vapor de 150 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.
Premios
5.0
de 5
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
SONYwoman
02/08/2020
Argentina
ES UNICA
A TODO EL QUE CONOZCO PERO NO SE CONSIGUE en el mercado local
Ventajas
TOTAL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur GC4415/02 Plancha a vapor
Fecha de uso 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur GC4415/02 Plancha a vapor
Fecha de uso 2018-08-02
Mariel Elisabet
02/08/2020
Argentina
Práctica, eficiente, para planchadoras exigentes
Nunca había tenido una plancha de cerámica y es excelente, aclaro que puede limpiarse si es el temor de algunos ( quién no ha quemado alguna vez una prenda ) 2 años de puras satisfacciones. Usa el vapor justo.
Ventajas
Eficiente !!
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur GC4415/02 Plancha a vapor
Fecha de uso 2019-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur GC4415/02 Plancha a vapor
Fecha de uso 2019-08-02
Romirey
01/08/2020
Argentina
Excelente plancha
Excelente plancha, hace años que la tengo y funciona a la Perfección dejando la ropa bien planchada gracias al sistema de vapor que tiene
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur GC4415/02 Plancha a vapor
Fecha de uso 2018-08-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur GC4415/02 Plancha a vapor
Fecha de uso 2018-08-01