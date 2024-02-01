ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Eliminación de arrugas sencilla todos los días
  • Eliminación de arrugas sencilla todos los días

Easy TouchVaporizador con soporte

GC484/40

5
| (7) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Eliminación de arrugas sencilla todos los días
Nuestro nuevo vaporizador EasyTouch está diseñado para ser compacto y potente a la vez. Esta solución de vaporización esencial es ideal para eliminar las arrugas rápidamente todos los días.
Ver todos los beneficios

Con el vaporizador con soporte más compacto de Philips

Eliminación de arrugas sencilla todos los días

  • 1800 W, 35 g/min

  • Placa de vapor un 40 % más grande*

  • Entrada de agua un 80 % más grande*

  • 2 ajustes de vapor

Un 20 % más potente* con 35 g/min de vapor continuo

Un 20 % más potente* con 35 g/min de vapor continuo

El vaporizador EasyTouch es un 20 % más potente* en comparación con los modelos anteriores, con 35 g/min de potente vapor continuo concentrado a través de las boquillas, lo que permite eliminar las arrugas con solo unas pocas pasadas

2 ajustes de vapor para diferentes tipos de telas

2 ajustes de vapor para diferentes tipos de telas

Establezca el nivel de vapor que prefiera para obtener resultados óptimos en diferentes telas. Utilice vapor bajo para telas más delgadas y un ajuste más potente para telas más gruesas y abrigos.

Diseño compacto para un fácil almacenamiento

Diseño compacto para un fácil almacenamiento

Diseño compacto para un fácil almacenamiento.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

7

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

01/02/2024

Argentina

Argentina

Uso práctico

Muy contento con este producto. Fácil de usar y tira un buen vapor, para lograr un excelente planchado. Facil de guardar y muy práctico.

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Easy Touch GC484/40 Vaporizador con soporte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Easy Touch GC484/40 Vaporizador con soporte

29/01/2024

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Funcion muy practica

[Employee of philipsglobal] Muy bueno productos, funciona perfecto y además en menos de 10 minutos la ropa queda perfecta

Ventajas

Su utilidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Easy Touch GC484/40 Vaporizador con soporte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Easy Touch GC484/40 Vaporizador con soporte

29/01/2024

Argentina

Argentina

Excelente para prendas delicadas

Fácil de usar y es especial para prendas de lino y sábanas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Easy Touch GC484/40 Vaporizador con soporte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Easy Touch GC484/40 Vaporizador con soporte

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Comparado con GC509

  2. Probado por un instituto externo para los tipos de bacterias Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 con 1 minuto de vaporización (Norma técnica de desinfección 2002-2.1.5)