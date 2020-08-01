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  • Ropa sin arrugas todos los días
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Descontinuado

Vaporizador de ropa

GC501/20

4.1
| (19) Reseñas | 82% ha recomendado este producto

1 premio

Ropa sin arrugas todos los días
El nuevo vaporizador de prendas Philips está diseñado para quitar fácilmente las arrugas todos los días. Solo cuelgue su ropa en la percha incorporada y vea lo rápido que el vapor elimina las arrugas mientras pasa el cabezal del vaporizador.
Ver todos los beneficios

Con potente salida de vapor continuo

Ropa sin arrugas todos los días

  • 1500 W

  • Percha ajustable

Potente vapor continuo

Potente vapor continuo

El potente vapor continuo se transmite a través de las boquillas, lo que le permite eliminar las arrugas en unas pocas pasadas.

Placa de vapor extragrande para resultados rápidos

Placa de vapor extragrande para resultados rápidos

El cabezal ergonómico especial de la plancha de vapor tiene una placa de vapor extragrande que lo ayuda a obtener resultados rápidamente.

Soporte regulable

Soporte regulable

Soporte regulable integrado para colgar sus prendas mientras utiliza el vaporizador. Es plegable para un fácil almacenamiento.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

19

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

2

01/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Muy rápida y efectiva, plancho las camisas 5min antes de salir. Esta lista para usarse en minutos y no daña las telas.

Ventajas

Rapidez

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa

01/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Lo uso para planchar las camisas la misma mañana para ir al trabajo en 5 minutos la dejas excelente y en esta epoca de frío. Te deja calentita la camisa

Ventajas

Calidad y desempeño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa

09/10/2018

Argentina

Argentina

Excelente producto

Lo tengo hace mas de un año y lo uso muchísimo. Es muy practico! En muy poco tiempo planchas remeras, pantalones, vestidos, cortinas, todo!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa

Sí, recomiendo este producto

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