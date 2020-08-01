Descontinuado
1500 W
Percha ajustable
El potente vapor continuo se transmite a través de las boquillas, lo que le permite eliminar las arrugas en unas pocas pasadas.
El cabezal ergonómico especial de la plancha de vapor tiene una placa de vapor extragrande que lo ayuda a obtener resultados rápidamente.
Soporte regulable integrado para colgar sus prendas mientras utiliza el vaporizador. Es plegable para un fácil almacenamiento.
Premios
4.1
de 5
19
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Victoria123
01/08/2020
Argentina
Excelente
Muy rápida y efectiva, plancho las camisas 5min antes de salir. Esta lista para usarse en minutos y no daña las telas.
Ventajas
Rapidez
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa
Sí, recomiendo este producto
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Matias220885
01/08/2020
Argentina
Excelente
Lo uso para planchar las camisas la misma mañana para ir al trabajo en 5 minutos la dejas excelente y en esta epoca de frío. Te deja calentita la camisa
Ventajas
Calidad y desempeño
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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MariaLR2
09/10/2018
Argentina
Excelente producto
Lo tengo hace mas de un año y lo uso muchísimo. Es muy practico! En muy poco tiempo planchas remeras, pantalones, vestidos, cortinas, todo!
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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