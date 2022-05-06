Descontinuado
3 cabezales de cepillado
Azul/amarillo
4 baterías AA
Con hasta 500 rotaciones por minuto, el limpiador para zapatillas de Philips proporciona una limpieza eficaz.
Solo humedezca el cepillo con agua y jabón, encienda el limpiador para zapatillas de Philips y limpie el calzado con una toalla limpia cuando termine.
Seleccione la esponja, el cepillo suave o el cepillo duro para limpiar de forma segura el material de sus zapatillas.
Premios
4.8
de 5
12
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
FrRL
06/05/2022
Argentina
Excelente
Muy recomendable para los maniaticos del calzado. Estoy adicto, les estoy limpiando las zapatillas a toda la familia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas
Sí, recomiendo este producto
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fritzbunse227
29/04/2022
Argentina
Empleado de Philips
La mejor forma de que tus zapas queden 0 km
[Employee of philipsglobal] Excelente producto para los que nos gusta que las zapas estén como nuevas. Realmente se nota un antes y después del uso.
Ventajas
Fácil, práctico.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Alvar0!
26/04/2022
Argentina
Muy práctico
El cepillo es muy practico y comodo para usar. Es genial que tenga las 3 distintas alternativas de limpieza. Lo que si me costó fue distinguir bien como van las pilas conocidas, luego de unos intentos quedo. (Obviamente con el manual al lado desde un comienzo), quizas habria que ponerle algun color o distintivo, yo pensando en la gente mayor con poca visibilidad o clientes que no ven el manual.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas
Sí, recomiendo este producto
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