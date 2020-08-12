Descontinuado
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
75 min de uso sin cable/8 h de carga
Nuestro nuevo e innovador cortapelo Philips con peine recortador se diseñó para evitar que el pelo se quede atascado. De modo que podrás cortar tu pelo de principio a fin, sin interrupciones.
El cortapelo Philips 3000 cuenta con la tecnología avanzada DualCut para lograr la máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñado para mantenerse tan afilado como el primer día.
Las cuchillas autoafilables de acero están diseñadas para ser increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
4.5
de 5
43
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
BNarboli
12/08/2020
Argentina
Excelente producto
A comparación de muchas de la competencia esta cortadora es la mejor del mercado. Liviana, fácil del manipular y gran duración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
kisco
11/08/2020
Argentina
Excelente producto
Excelente ,muy fácil de usar , muy buena calidad recomendable para tener en la casa
Ventajas
fácil manejo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
DiegoMadryn
11/08/2020
Argentina
Práctico
Realmente es muy practica y sencilla de usar tanto para cortar pelo como recortar barba.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Cortá con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en cortes de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo de peine recortador anterior
Cortá 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips