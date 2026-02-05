ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Hairclipper series 3000 Cortacabello

Descontinuado

Asistencia

Hairclipper series 3000Cortacabello

HC3520/15

Hairclipper series 3000 Cortacabello

Descontinuado

Ir a la tienda

Registra tu producto

Obtén la garantía ampliada

Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).

Registrarme

Manuales y documentación

Declaración de conformidad del RU - English (US)

  • ZIP archivo, 77.7 kB
  • 5 February 2026

Manual del usuario

  • PDF archivo, 576.9 kB
  • 8 January 2024

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Solución de problemas

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Buscar un centro de servicio

Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales

Garantía

Nuestras políticas de garantía de productos

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.