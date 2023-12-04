Corte versátil para toda la familia
Date a ti mismo o a tus seres queridos un corte de pelo preciso gracias a la cortadora de cabello Philips Hair Clipper 5000. Las cuchillas afiladas garantizan un corte suave y uniforme, mientras que el potente rendimiento inalámbrico te permite recortar con comodidad y confianza.
Cuchillas autoafilables
10 posiciones de longitud
Sensor PowerAdapt
Trim-and-Flow
Con 10 niveles de ajuste de longitud en incrementos de 3 mm, esta cortadora de cabello te brinda un control total y preciso sobre tu corte de pelo. El peine recortador ajustable te permite cortar el cabello desde 3 mm hasta 24 mm y, si lo quitas, obtienes una terminación precisa de 0,5 mm. Un recorte confiable y sencillo.
Obtén un corte perfecto con cuchillas de acero autoafilables de 41 mm, diseñadas para garantizar un rendimiento duradero
Disfruta de un corte de pelo perfecto de principio a fin. El peine Trim-and-Flow está diseñado para mantener el cabello en constante movimiento, evitando obstrucciones y permitiendo que la cortadora de cabello funcione sin esfuerzo. Te ayuda a mantener un control constante y a lograr tu estilo ideal sin interrupciones.
4.2
de 5
120
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Fedelinx
04/12/2023
Argentina
Comprador verificado
Espectacular el uso del producto
Perfecto el andar del producto, estoy muy satisfecho y doy por sentado que la marca Philips está en lo más alto, muchas gracias
Ventajas
La atención, la calidad del producto y las promociones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello
Date of Use 2023-08-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello
Date of Use 2023-08-04
hecstur
19/06/2023
Argentina
Comprador verificado
Uso sencillo
Es un buen producto, muy fácil de usar, y sin tener demasiados accesorios resulta muy útil.
Ventajas
liviano y fácil de usar.
Contras
podría ser inalámbrico, además de poderse conectar a la red eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello
Date of Use 2023-05-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello
Date of Use 2023-05-19
Nata 25
14/04/2022
Argentina
Excelente calidad
Calidad y precio se ajusta a mis necesidades. Perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello
Date of Use 2022-03-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello
Date of Use 2022-03-14
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.