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Hair ClipperSerie 5000

HC5722/15

4.2

| (120) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Corte versátil para toda la familia

Date a ti mismo o a tus seres queridos un corte de pelo preciso gracias a la cortadora de cabello Philips Hair Clipper 5000. Las cuchillas afiladas garantizan un corte suave y uniforme, mientras que el potente rendimiento inalámbrico te permite recortar con comodidad y confianza.

Ver todos los beneficios

Consigue cortes de pelo perfectamente uniformes en casa

Corte versátil para toda la familia

  • Cuchillas autoafilables

  • 10 posiciones de longitud

  • Sensor PowerAdapt

  • Trim-and-Flow

Personaliza tu estilo con 10 longitudes ajustables

Personaliza tu estilo con 10 longitudes ajustables

Con 10 niveles de ajuste de longitud en incrementos de 3 mm, esta cortadora de cabello te brinda un control total y preciso sobre tu corte de pelo. El peine recortador ajustable te permite cortar el cabello desde 3 mm hasta 24 mm y, si lo quitas, obtienes una terminación precisa de 0,5 mm. Un recorte confiable y sencillo.

Máxima precisión con rendimiento duradero

Máxima precisión con rendimiento duradero

Obtén un corte perfecto con cuchillas de acero autoafilables de 41 mm, diseñadas para garantizar un rendimiento duradero

Para un corte uniforme y sencillo en casa

Para un corte uniforme y sencillo en casa

Disfruta de un corte de pelo perfecto de principio a fin. El peine Trim-and-Flow está diseñado para mantener el cabello en constante movimiento, evitando obstrucciones y permitiendo que la cortadora de cabello funcione sin esfuerzo. Te ayuda a mantener un control constante y a lograr tu estilo ideal sin interrupciones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

120

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

04/12/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Espectacular el uso del producto

Perfecto el andar del producto, estoy muy satisfecho y doy por sentado que la marca Philips está en lo más alto, muchas gracias

Ventajas

La atención, la calidad del producto y las promociones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello

Date of Use 2023-08-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello

Date of Use 2023-08-04

19/06/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Uso sencillo

Es un buen producto, muy fácil de usar, y sin tener demasiados accesorios resulta muy útil.

Ventajas

liviano y fácil de usar.

Contras

podría ser inalámbrico, además de poderse conectar a la red eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello

Date of Use 2023-05-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello

Date of Use 2023-05-19

14/04/2022

Argentina

Argentina

Excelente calidad

Calidad y precio se ajusta a mis necesidades. Perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello

Date of Use 2022-03-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello

Date of Use 2022-03-14

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