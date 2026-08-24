Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Máquinas para cortar PELO
Todas las series
Hair Clipper Serie 5000
Asistencia
HC5722/15
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Declaración de conformidad del RU - English (US)
Manual del usuario
Todas (1)
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.