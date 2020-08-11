Descontinuado
Azul y blanco
Las placas de corte y sellado sellan los ingredientes dentro de la sandwichera Philips.
4.9
de 5
9
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Naty2010
11/08/2020
Argentina
Simple de usar!
Lo recomiendo, práctica y fácil de usar. Me encanta
Ventajas
Simple, fácil de usar
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2384/70 Sandwichera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2384/70 Sandwichera
Luheld
11/08/2020
Argentina
La uso todos los dias
Es perfecta, la tengo desde que vivo sola, fue una de las primeras compras ya que te salva, haces tostadas, tostados, rapiditas, la uso incluso para calentar cosas como una milanesa, etc. Facil de limpiar y no se daño ni un vez en mas de 7 años.
Ventajas
Duración del producto, multifunción
Contras
Desearia que no tenga marcados los triangulitos especificamente para sandwich ya que la uso para muchas otras cosas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2384/70 Sandwichera
Sí, recomiendo este producto
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coliri
10/08/2020
Argentina
producto practico
Producto de muy facil manejo, facil limpieza y muy util. Los snadwichs se preparan rapidisimo y quedan bien sellados con el queso derretido por dentro con un muy buen tostado y en pocos minutos, faciles de sacar por su material antiadherente . Muy comoda y segura para su uso, muy recomendable
Ventajas
su utilidad y practicidad
Contras
en el modelo nuevo viene la parte interior no tan bien sellada a la estructura plastica como las mas antiguas y se desliza el queso derretido por ahi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2384/70 Sandwichera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2384/70 Sandwichera