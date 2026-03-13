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Daily Collection Sandwichera

Descontinuado

Asistencia

Daily CollectionSandwichera

HD2384/70

Daily Collection Sandwichera

Descontinuado

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Manuales y documentación

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF archivo, 330.9 kB
  • 13 March 2026

Hacer sándwiches es muy fácil con la sandwichera de Philips. Elija sus ingredientes favoritos, póngalos dentro de las placas cut & seal y obtenga sabrosos sándwiches en segundos.

  • PDF archivo
  • 12 August 2026

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