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Daily Collection Sandwichera
Descontinuado
Asistencia
HD2384/70
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User Manual Philips Sandwich maker
Hacer sándwiches es muy fácil con la sandwichera de Philips. Elija sus ingredientes favoritos, póngalos dentro de las placas cut & seal y obtenga sabrosos sándwiches en segundos.
Sale humo de mi sandwichera o grill para paninis de Philips