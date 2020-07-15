Descontinuado
2 ranuras
Compacto
Negro y plateado, metal pulido
El exterior de la tostadora se mantiene frío y seguro al tacto.
La bandeja recoge migas desmontable facilita la limpieza.
4.4
de 5
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Verox
15/07/2020
Argentina
Excelente
La adoro mi es de gran ayuda en mi cocina Hace de la tostada una delicia Las hace con el tostado justo
Ventajas
Del pan hace una delicia
Contras
No tiene contra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2586/20 Toaster
Sí, recomiendo este producto
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Gera
30/06/2016
Argentina
Comprador verificado
Excelente
Me hago las más ricas tostadas, me parece excelente que puedo variar la temperatura
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Natalia1980
26/06/2016
Argentina
Hermosa
Además de tener un diseño hermoso, es muy práctica y cómoda. Estoy contenta por mi elección
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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