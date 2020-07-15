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  • Excelentes tostadas con total facilidad
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Descontinuado

Daily CollectionTostadora

HD2586/20

4.4
| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Excelentes tostadas con total facilidad
Disfrute de deliciosas tostadas con este tostador metálico compacto de Philips. Dispone de dos ranuras grandes de anchura variable para un tostado uniforme y de control de tostado variable. También cuenta con una bandeja para migas desmontable para una limpieza fácil.
Ver todos los beneficios

Tostadora con diseño compacto de metal y ranuras más grandes

Excelentes tostadas con total facilidad

  • 2 ranuras

  • Compacto

  • Negro y plateado, metal pulido

El exterior de la tostadora se mantiene frío y seguro al tacto

El exterior de la tostadora se mantiene frío y seguro al tacto

El exterior de la tostadora se mantiene frío y seguro al tacto.

Botón de cancelación para detener el tostado en cualquier momento

Botón de cancelación para detener el tostado en cualquier momento

Bandeja recoge migas desmontable que facilita la limpieza

Bandeja recoge migas desmontable que facilita la limpieza

La bandeja recoge migas desmontable facilita la limpieza.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

15/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente

La adoro mi es de gran ayuda en mi cocina Hace de la tostada una delicia Las hace con el tostado justo

Ventajas

Del pan hace una delicia

Contras

No tiene contra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2586/20 Toaster

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2586/20 Toaster

30/06/2016

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente

Me hago las más ricas tostadas, me parece excelente que puedo variar la temperatura

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2586/20 Toaster

Sí, recomiendo este producto

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26/06/2016

Argentina

Argentina

Hermosa

Además de tener un diseño hermoso, es muy práctica y cómoda. Estoy contenta por mi elección

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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