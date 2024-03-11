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Daily Collection Tostadora
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User Manual Philips Daily Collection Toaster - English (US)
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Todas (3)
¿Puedo tostar sándwiches en el tostador?
¿Se puede ajustar la intensidad de tostado mientras el tostador está funcionando?
¿Qué intensidad de tostado debo utilizar en el tostador Philips?
El tostador Philips huele durante su primer uso
Sale humo del tostador Philips
El pan tostado ha saltado, pero no puedo sacarlo.
El tostado que produce el tostador de Philips no es uniforme