Descontinuado
Ranura larga
Calentador de panecillos incorporado
Plástico
Blanco
Una ranura única y larga que se adapta prácticamente a cualquier tipo de pan que elija.
Ajuste el tiempo de tostado para cualquier pan, como más le guste.
El modo de descongelamiento permite tostar pan congelado sin esfuerzo con solo presionar un botón.
4.1
de 5
68
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Cordobeza
12/08/2020
Argentina
excelente tostadora, practica.
porque es practica, facil de limpiar y y las tostadas salen super bien,, no se subir fotos en la compu.
Ventajas
todo
Contras
nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2590/00 Tostadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2590/00 Tostadora
Andy 12
12/08/2020
Argentina
Es muy práctica y funcional. La tengo hace unos añ
El tostado es parejo en todo tipo de panes. Es muy versátil, el tamaño ideal.
Ventajas
Durabilidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2590/00 Tostadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2590/00 Tostadora
Lolo1474
10/08/2020
Argentina
muy buena, te dura mil años!
es una excelente tostadora, la tengo hace años y sigue funcionando perfecto! la super recomiendo.!
Ventajas
que es muy duradera
Contras
quizas el largo, pero es para pan frances...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2590/00 Tostadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2590/00 Tostadora