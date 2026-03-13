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Daily Collection Tostadora
Descontinuado
Asistencia
HD2590/00
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Consumer Care Book Philips Daily Collection Toaster - English (US)
Todas (2)
¿Se puede ajustar la intensidad de tostado mientras el tostador está funcionando?
¿Qué intensidad de tostado debo utilizar en el tostador Philips?
No puedo sacar el pan de mi tostador Philips
El pan se queda atascado en el tostador Philips
Mis tostador Philips no se enciende
La palanca de mi tostador Philips no se mantiene bajada
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