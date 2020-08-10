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Descontinuado

Daily CollectionTostadora

HD2598/00

4.1
| (25) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

1 premio

Haz tostadas deliciosas fácilmente
Disfrute siempre de deliciosas tostadas con esta tostadora compacta. Ofrece una ranura de gran tamaño que se adapta a una amplia variedad de panes, una bandeja para migas desmontable para facilitar la limpieza, un centrador de pan para un tostado parejo, siete modos de tostado y función de descongelamiento.
Ver todos los beneficios

Gran ranura para pan, diseño compacto

Haz tostadas deliciosas fácilmente

  • Ranura larga

  • Compacto

Ranura grande para diferentes tipos de pan

Ranura grande para diferentes tipos de pan

Se adapta a diferentes tipos de pan gracias a su ranura grande.

Siete posiciones de tostado para elegir la que más le guste

Siete posiciones de tostado para elegir la que más le guste

Ajuste de descongelación para descongelar y tostar el pan de una sola vez

Ajuste de descongelación para descongelar y tostar el pan de una sola vez

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

25

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3

10/08/2020

Argentina

Argentina

Mi favorita!!!

Me encanta; la usamos continuamente, ya sea para tostar cualquier tipo de pan, o para calentar en su parrilla facturas, porciones de pizza, empanadas, etc. La tostada salta cuando termina el tiempo elegido; súper fácil de limpiar. Sólo una cosa cambiaría, las perillas que se bajan deberían tener el interior de metal.

Ventajas

Toda la descripción coincide plenamente con las virtudes del producto.

Contras

Las perillas de plástico de deterioran con el calor que genera la tostadora.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2598/00 Tostadora

Date of Use 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2598/00 Tostadora

Date of Use 2018-08-10

06/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Es lindo me gusta su diseño combina con los muebles de mi cocina, me resulta práctico, cómodo y económico

Ventajas

Fácil usar

Contras

Difícil limpiar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2598/00 Tostadora

Date of Use 2018-08-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2598/00 Tostadora

Date of Use 2018-08-06

06/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

100 % recomendable!! Hace años la tengo y aun sigo disfrutando de las espectaculares tostadas. Es super facil de usar. Entran 2 panes lactales.

Ventajas

Delgada. No ocupa casi nada de espacio

Contras

Nada! La amo!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2598/00 Tostadora

Date of Use 2018-08-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2598/00 Tostadora

Date of Use 2018-08-05

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