Descontinuado
Ranura larga
Compacto
Se adapta a diferentes tipos de pan gracias a su ranura grande.
Premios
4.1
de 5
25
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Trysh28
10/08/2020
Argentina
Mi favorita!!!
Me encanta; la usamos continuamente, ya sea para tostar cualquier tipo de pan, o para calentar en su parrilla facturas, porciones de pizza, empanadas, etc. La tostada salta cuando termina el tiempo elegido; súper fácil de limpiar. Sólo una cosa cambiaría, las perillas que se bajan deberían tener el interior de metal.
Ventajas
Toda la descripción coincide plenamente con las virtudes del producto.
Contras
Las perillas de plástico de deterioran con el calor que genera la tostadora.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2598/00 Tostadora
Date of Use 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2598/00 Tostadora
Date of Use 2018-08-10
Nadolin
06/08/2020
Argentina
Excelente
Es lindo me gusta su diseño combina con los muebles de mi cocina, me resulta práctico, cómodo y económico
Ventajas
Fácil usar
Contras
Difícil limpiar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2598/00 Tostadora
Date of Use 2018-08-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2598/00 Tostadora
Date of Use 2018-08-06
VRMB
06/08/2020
Argentina
Excelente
100 % recomendable!! Hace años la tengo y aun sigo disfrutando de las espectaculares tostadas. Es super facil de usar. Entran 2 panes lactales.
Ventajas
Delgada. No ocupa casi nada de espacio
Contras
Nada! La amo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2598/00 Tostadora
Date of Use 2018-08-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2598/00 Tostadora
Date of Use 2018-08-05