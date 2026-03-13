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Daily Collection Tostadora
Descontinuado
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HD2598/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2598/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Toaster - English (US)
Todas (2)
¿Se puede ajustar la intensidad de tostado mientras el tostador está funcionando?
¿Qué intensidad de tostado debo utilizar en el tostador Philips?
El tostador Philips huele durante su primer uso
Sale humo del tostador Philips
El tostado que produce el tostador de Philips no es uniforme