ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas
  • Disfrute de excelentes tostadas

Descontinuado

Viva CollectionToaster

HD2630/40

5
| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Disfrute de excelentes tostadas
Tostadora Philips con ranuras anchas y profundas y función de autocentrado para garantizar tostadas uniformemente doradas en rebanadas gruesas o delgadas. Incluye rejilla integrada para calentar panecillos, bandeja para migas extraíble y botones de un solo toque para recalentar y descongelar.
Ver todos los beneficios

Tostadora para pan siempre dorado

Disfrute de excelentes tostadas

  • 2 ranuras

  • 3 funciones

  • Blanco lavanda

  • Ranura extra ancha, calentador de panecillos

Apagado automático de seguridad en caso de pan atascado

Apagado automático de seguridad en caso de pan atascado

La tostadora se apagará automáticamente si el pan se atasca en su interior.

Rejilla calentadora para bollos y medialunas

Rejilla calentadora para bollos y medialunas

Rejilla calentadora para bollos y medialunas.

Botón de cancelación para detener el tostado en cualquier momento

Botón de cancelación para detener el tostado en cualquier momento

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

10/08/2020

Argentina

Argentina

Superior a todas las marcas existentes

Es una tostadora que en cuanto a su utilizacion cumple muy bien sus funciones, en cuanto a la parte estética es moderna y elegante quedando muy bien en cualquier cocina independientemente del estilo que posea. Super conforme !

Ventajas

Rapida, estética, de larga vida util

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2630/40 Toaster

Date of Use 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2630/40 Toaster

Date of Use 2018-08-10

18/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

La tengo hace más de 4 años, es mí primer tostadora, y acá sigue al pie del cañón.

Ventajas

La rapidez con que calienta y hace las tostadas. El soporto para medialunas viene de 10.

Contras

El sujetador del cable y las paredes que sujetan el pan muy separadas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2630/40 Toaster

Date of Use 2018-07-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2630/40 Toaster

Date of Use 2018-07-18

17/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente!

La tengo hace 5 años fácil, fue la que mas resultado me dio ya que generalmente con otras marcas se me quemaban las resistencias en poco tiempo y otra característica importante es la apertura que tiene para ingresar el pan y calentar facturas por encima de la tostadora sin que se queme.... me encanta!

Ventajas

excelente circuito electrico, resistencia reforzada

Contras

es un poco aparatosa si se tiene un lugar chico para guardarla.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2630/40 Toaster

Date of Use 2018-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2630/40 Toaster

Date of Use 2018-07-17

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.