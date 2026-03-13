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Viva Collection Toaster
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Important Information Manual Philips Viva Collection Toaster - English (US)
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¿Puedo tostar sándwiches en el tostador?
¿Se puede ajustar la intensidad de tostado mientras el tostador está funcionando?
¿Qué intensidad de tostado debo utilizar en el tostador Philips?
El tostador Philips huele durante su primer uso
Sale humo del tostador Philips