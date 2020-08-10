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Descontinuado

Pure Essentials CollectionToaster

HD2686/90

4.4

| (16) Reseñas | 94% ha recomendado este producto

Prepare el café como más le guste

Esta tostadora Philips HD2686/90 le permite preparar el tipo de tostada que desea, gracias a las ranuras extra largas y extra anchas. Los ocho ajustes digitales de tostado le brindan control total para obtener el pan tostado crujiente que le gusta.

Ver todos los beneficios

Tostadora para diferentes tipos de pan

Prepare el café como más le guste

  • 2 ranuras

  • 3 funciones electrónicas

  • Negro

  • Ranura extra larga

Ranuras extra largas para todo tipo de pan

Ranuras extra largas para todo tipo de pan.

Ranura(s) extra ancha(s) y profunda(s) para su pan

Ranura(s) extra ancha(s) y profunda(s) para su pan.

Tuesta uniformemente rebanadas gruesas o finas

Tuesta uniformemente rebanadas gruesas o finas

Tuesta uniformemente rebanadas gruesas o finas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

16

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

1

10/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Hace años que despertamos con una tostada crujiente, o que mantenemos calientes los tostados de la tarde en la pure essentials collection DE philips. Excelente producto, recomendable 100%

Ventajas

Duradera

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD2686/90 Toaster

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-08-10

02/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Excelente tostadora, la tengo hace años y la sigo usando todos los días. Su regulador de temperatura permite elegir el tipo de tostado que se desea.

Ventajas

El diseño y el color

Contras

La bandeja para quitar las migas comenzó a oxidarse

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-08-02

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-08-02

02/08/2020

Argentina

Argentina

La mejor

Simplemente la mejor de todas, muy buena la función para calentar por encima todo tipo de facturas!!

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD2686/90 Toaster

Fecha de uso 2018-08-02

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-08-02

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