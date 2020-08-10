Descontinuado
Prepare el café como más le guste
Esta tostadora Philips HD2686/90 le permite preparar el tipo de tostada que desea, gracias a las ranuras extra largas y extra anchas. Los ocho ajustes digitales de tostado le brindan control total para obtener el pan tostado crujiente que le gusta.
2 ranuras
3 funciones electrónicas
Negro
Ranura extra larga
Ranuras extra largas para todo tipo de pan.
Ranura(s) extra ancha(s) y profunda(s) para su pan.
Tuesta uniformemente rebanadas gruesas o finas.
4.4
de 5
16
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
Nato82
10/08/2020
Argentina
Excelente producto
Hace años que despertamos con una tostada crujiente, o que mantenemos calientes los tostados de la tarde en la pure essentials collection DE philips. Excelente producto, recomendable 100%
Ventajas
Duradera
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD2686/90 Toaster
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD2686/90 Toaster
Fecha de uso 2018-08-10
Corazon42
02/08/2020
Argentina
Excelente producto
Excelente tostadora, la tengo hace años y la sigo usando todos los días. Su regulador de temperatura permite elegir el tipo de tostado que se desea.
Ventajas
El diseño y el color
Contras
La bandeja para quitar las migas comenzó a oxidarse
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD2686/90 Toaster
Fecha de uso 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD2686/90 Toaster
Fecha de uso 2018-08-02
Caio10
02/08/2020
Argentina
La mejor
Simplemente la mejor de todas, muy buena la función para calentar por encima todo tipo de facturas!!
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD2686/90 Toaster
Fecha de uso 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD2686/90 Toaster
Fecha de uso 2018-08-02