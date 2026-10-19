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Pure Essentials Collection Toaster

Descontinuado

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Pure Essentials CollectionToaster

HD2686/90

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Manuales y documentación

Esta tostadora Philips HD2686/90 le permite preparar el tipo de tostada que desea, gracias a las ranuras extra largas y extra anchas. Los ocho ajustes digitales de tostado le brindan control total para obtener el pan tostado crujiente que le gusta.

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  • 19 October 2026

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