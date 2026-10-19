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Pure Essentials Collection Toaster
Descontinuado
Asistencia
HD2686/90
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Esta tostadora Philips HD2686/90 le permite preparar el tipo de tostada que desea, gracias a las ranuras extra largas y extra anchas. Los ocho ajustes digitales de tostado le brindan control total para obtener el pan tostado crujiente que le gusta.
Todas (3)
¿Puedo tostar sándwiches en el tostador?
¿Se puede ajustar la intensidad de tostado mientras el tostador está funcionando?
¿Puedo calentar bollos o croissants con mi tostador Philips?
El tostador Philips huele durante su primer uso
Sale humo del tostador Philips
El pan tostado ha saltado, pero no puedo sacarlo.
El pan se queda atascado en el tostador Philips
Mis tostador Philips no se enciende