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  • Tostadas perfectas en cada mordisco
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  • Tostadas perfectas en cada mordisco
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Descontinuado

Avance CollectionTostadora

HD2696/90

4.8
| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Tostadas perfectas en cada mordisco
La tostadora de la colección Avance de Philips está diseñada en acero inoxidable frío al tacto y sirve para todos los tipos de pan, desde tostadas, hasta panes y croissants. Con las ranuras extra anchas y las ocho configuraciones de tostado podrá obtener el tostado perfecto, justo como a usted le gusta.
Ver todos los beneficios

Exclusivo sistema de calentamiento garantiza un tostado uniforme

Tostadas perfectas en cada mordisco

  • Metal con 2 ranuras

  • 1000 W

  • Acero inoxidable frío

  • Recalentado, descongelado, calientabollos

Control de tostado ajustable de 8 niveles

Control de tostado ajustable de 8 niveles

Los 8 niveles ajustables de tostado le ofrecen un control total para que obtenga el pan tostado perfecto como le gusta.

Rejilla calentadora para bollos y medialunas

Rejilla calentadora para bollos y medialunas

Rejilla calentadora para bollos y medialunas.

Botón de cancelación para detener el tostado en cualquier momento

Botón para cancelar que detiene el funcionamiento en cualquier momento.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.8

de 5

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

11/08/2020

Argentina

Argentina

Las mejores tostadas y media luna

Porque hace exelentes tostadas,se las recomiendo a todos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD2696/90 Toaster

Date of Use 2019-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD2696/90 Toaster

Date of Use 2019-08-10

05/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Funciona perfectamente de acuerdo a lo publicado. Ha funcionado muy bien, sin problemas y dura muchos años!

Ventajas

Suena cuando termina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD2696/90 Toaster

Date of Use 2018-08-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD2696/90 Toaster

Date of Use 2018-08-05

29/09/2016

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Completo,fácil y lindo.

Este producto es muy completo, fácil de usar y estéticamente muy lindo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD2696/90 Toaster

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD2696/90 Toaster

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