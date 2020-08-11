Descontinuado
Metal con 2 ranuras
1000 W
Acero inoxidable frío
Recalentado, descongelado, calientabollos
Los 8 niveles ajustables de tostado le ofrecen un control total para que obtenga el pan tostado perfecto como le gusta.
Rejilla calentadora para bollos y medialunas.
Botón para cancelar que detiene el funcionamiento en cualquier momento.
4.8
de 5
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Debu22
11/08/2020
Argentina
Las mejores tostadas y media luna
Porque hace exelentes tostadas,se las recomiendo a todos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD2696/90 Toaster
Date of Use 2019-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD2696/90 Toaster
Date of Use 2019-08-10
MaryS30
05/08/2020
Argentina
Excelente producto
Funciona perfectamente de acuerdo a lo publicado. Ha funcionado muy bien, sin problemas y dura muchos años!
Ventajas
Suena cuando termina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD2696/90 Toaster
Date of Use 2018-08-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD2696/90 Toaster
Date of Use 2018-08-05
Marce74
29/09/2016
Argentina
Comprador verificado
Completo,fácil y lindo.
Este producto es muy completo, fácil de usar y estéticamente muy lindo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD2696/90 Toaster
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD2696/90 Toaster