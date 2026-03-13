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Avance Collection Tostadora
Descontinuado
Asistencia
HD2696/90
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EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Toaster HD2696/90 - English (US)
Important Information Manual Philips Avance Collection Toaster - English (US)
Mis tostador Philips no se enciende
No puedo sacar el pan de mi tostador Philips
La palanca de mi tostador Philips no se mantiene bajada