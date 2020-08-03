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Descontinuado

Horno tostador

HD4495/25

5
| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Alimentos calientes deliciosos fácilmente
¡El horno tostador multiusos que hace casi de todo! Hornea, asa, tuesta y calienta, con muchas funciones de cocción fácil para obtener resultados deliciosos cada vez. Incluye termostato ajustable, temporizador de 45 minutos, bandeja para hornear y bandeja para migas.
Ver todos los beneficios

Temporizador de 45 minutos, selector de temperatura

Alimentos calientes deliciosos fácilmente

  • Temporizador de 45 min

  • Control de temperatura

  • plateado metálico

Hornea, asa, tuesta o calienta alimentos y aperitivos

Hornea, asa, tuesta o calienta alimentos y aperitivos

Hornea, asa, tuesta o calienta alimentos y aperitivos.

Termostato ajustable para resultados óptimos de los alimentos (máx. 230 °C)

Termostato ajustable para resultados óptimos de los alimentos (máx. 230 °C).

Temporizador de 45 minutos que apaga el horno una vez listo

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Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

03/08/2020

Argentina

Argentina

excelente para cocinar , calentar , muy practico

me gusta el tamaño ,la simplicidad de manejo , facil para limpiar.....

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4495/25 Horno tostador

Date of Use 2018-08-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4495/25 Horno tostador

Date of Use 2018-08-03

25/03/2015

Argentina

Argentina

excelente producto, altamente recomendable

Tengo este hornito hace mas de 8 años y funciona perfectamente bien. Su tamaño es ideal para hasta 2 personas. Facil de usar y limpiar. Se los recomiendo!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4495/25 Horno tostador

Sí, recomiendo este producto

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10/09/2014

Argentina

Argentina

excelente producto

Es practico, facil de usar, por su tamaño lo puedo ubicar en cualquier lugar. Ideal para dpto. Me encanta. Cocina y calienta perfecto. Lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4495/25 Horno tostador

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