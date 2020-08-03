Descontinuado
Temporizador de 45 min
Control de temperatura
plateado metálico
Hornea, asa, tuesta o calienta alimentos y aperitivos.
Termostato ajustable para resultados óptimos de los alimentos (máx. 230 °C).
Temporizador de 45 minutos que apaga el horno una vez listo.
5.0
de 5
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
vivintina
03/08/2020
Argentina
excelente para cocinar , calentar , muy practico
me gusta el tamaño ,la simplicidad de manejo , facil para limpiar.....
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4495/25 Horno tostador
Date of Use 2018-08-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4495/25 Horno tostador
Date of Use 2018-08-03
luchimd
25/03/2015
Argentina
excelente producto, altamente recomendable
Tengo este hornito hace mas de 8 años y funciona perfectamente bien. Su tamaño es ideal para hasta 2 personas. Facil de usar y limpiar. Se los recomiendo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4495/25 Horno tostador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4495/25 Horno tostador
Betty2014
10/09/2014
Argentina
excelente producto
Es practico, facil de usar, por su tamaño lo puedo ubicar en cualquier lugar. Ideal para dpto. Me encanta. Cocina y calienta perfecto. Lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4495/25 Horno tostador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4495/25 Horno tostador