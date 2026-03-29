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Horno tostador

Descontinuado

Asistencia

Horno tostador

HD4495/25

Horno tostador

Descontinuado

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Manuales y documentación

¡El horno tostador multiusos que hace casi de todo! Hornea, asa, tuesta y calienta, con muchas funciones de cocción fácil para obtener resultados deliciosos cada vez. Incluye termostato ajustable, temporizador de 45 minutos, bandeja para hornear y bandeja para migas.

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  • 29 March 2026