Descontinuado
Con jarra de vidrio
Negra y metálica
Llene el depósito de agua de forma fácil y precisa con la indicación del nivel de agua.
El sistema antigoteo le permite servir una taza de café antes de que el ciclo de preparación completo haya terminado.
El cable de repuesto se puede almacenar en el compartimento debajo de la cafetera. Permite colocar la cafetera de manera elegante en la cocina.
4.0
de 5
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Remc22
18/04/2021
Peru
Comprador verificado
Me encanta
Porque todos los productos de esta marca son de muy buena calidad y durabilidad.
Ventajas
Excelente calidad, no sólo tengo la cafetera, sino la licuadora y el extractor de jugos. Poderoso motor!!!
Contras
No consigo el repuesto de la jarrita de mi cafetera y el vaso de mi licuadora.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/00 Cafetera
Date of Use 2019-04-18
Sí, recomiendo este producto
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Date of Use 2019-04-18
PABLO51
15/02/2015
Argentina
CASI PERFECTO, SÓLO LE FALTA UN FILTRO PERMANENTE
ESTOY MUY CONFORME CON EL PRODUCTO, SÓLO UNA FALTA NOTABLE: QUE A LA CAFETERA PHILIPS HD7450 LE INCORPOREN EL FILTRO PERMANENTE!!! CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE (NO TIREMOS PAPEL SI PODEMOS EVITARLO).
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/00 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
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MARIOTURRA
19/04/2014
Argentina
CAFETERA HD7450/00
LOS PRODUCTOS PHILIPS SON MUY BUENOS POR EXCELENCIA Y CALIDAD Y RESPONDEN POR AÑOS Y AÑOS, SIEMPRE CONFIE EN ESTA MARCA Y TUVE LA SUERTE DE COMPRAR MI PRIMER PRODUCTO DE LA LINEA BLANCA DE PHILIPS, NUNCA ME QUEJE. AHORA COMPRE LA SEGUNDA CAFERERA PHILIPS DESPUES DE 20 AÑOS Y SIGO CONFORME CON ESTA MARCA. RECOMENDARIA A LA EMPRESA, QUE ESTE PRODUCTO CAFETERA PHILIPS HD7450/00 LE INCORPOREN EL FILTRO PERPETUO. GRACIAS A UDS.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/00 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/00 Cafetera