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Café
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Daily Collection Cafetera
Descontinuado
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HD7462/20
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Disfrute el sabor y el aroma del café recién preparado con esta confiable cafetera Philips. Gracias al espiral Aroma, experimentará un sabor óptimo en cada taza de café.
Todas (3)
¿Con qué frecuencia debo descalcificar mi cafetera Philips?
¿Dónde comprar una jarra para mi cafetera Philips?
Cómo eliminar los depósitos de cal de mi cafetera
Milk TwisterEspumador de leche
El café de mi cafetera de Philips no está lo suficientemente caliente
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El portafiltro de mi cafetera Philips rebosa
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