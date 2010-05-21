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Café
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Viva Collection Cafetera
Descontinuado
HD7583/50
Con jarra de vidrio
Plateado
El depósito de agua transparente muestra el nivel de agua en el depósito.
La luz indica que la cafetera Philips está encendida.
Para guardar fácilmente el cable sobrante.
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Milk TwisterEspumador de leche
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