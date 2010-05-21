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  • Jarra de vidrio para cafetera de filtro por goteo
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  • Jarra de vidrio para cafetera de filtro por goteo
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  • Jarra de vidrio para cafetera de filtro por goteo

Descontinuado

Viva CollectionCafetera

HD7583/50

Jarra de vidrio para cafetera de filtro por goteo
Elegante cafetera con terminación metálica de Philips para aquellos que buscan una cafetera fácil de usar, fiable y con una buena relación entre calidad y precio. Su diseño inteligente y compacto permite guardarla fácilmente.
Ver todos los beneficios

10 a 15 tazas, diseño compacto

Jarra de vidrio para cafetera de filtro por goteo

  • Con jarra de vidrio

  • Plateado

El depósito de agua transparente muestra el nivel de agua en el depósito

El depósito de agua transparente muestra el nivel de agua en el depósito

El depósito de agua transparente muestra el nivel de agua en el depósito.

Interruptor iluminado

Interruptor iluminado

La luz indica que la cafetera Philips está encendida.

Almacenamiento del cable

Almacenamiento del cable

Para guardar fácilmente el cable sobrante.

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