ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor
  • El sabor puro de la comida al vapor

Descontinuado

Daily CollectionVaporera

HD9115/00

4.1

| (41) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

El sabor puro de la comida al vapor

Cocine al vapor con la configuración justa para cada comida.

Ver todos los beneficios

Con infusor de aroma

El sabor puro de la comida al vapor

  • 5 l 900 W

  • Temporizador manual

  • Infusor de aroma, tazón de sopa/arroz

  • Plástico, blanco/beige

El infusor de aroma agrega más sabor con deliciosas hierbas y especias

El infusor de aroma agrega más sabor con deliciosas hierbas y especias

El exclusivo infusor de aroma de la vaporera Philips agrega un delicioso aroma a hierbas y especias, lo que aporta aún más sabor a la cocción al vapor. Simplemente agrega hierbas y especias favoritas en el potenciador y deja que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera los delicados aromas de las hierbas y especias, y los incorpora profundamente en los alimentos con sus sabores exquisitos.

La cocción al vapor saludable conserva los nutrientes de los alimentos

La cocción al vapor saludable conserva los nutrientes de los alimentos

Temporizador establecido para pescado, verduras, arroz y mucho más

Temporizador establecido para pescado, verduras, arroz y mucho más

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

41

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

11/08/2020

Argentina

Argentina

La aliada para comer sano!!

Me.encanto porque puedo poner todas las verduras que quiero y se cocinan solas , sin perder nutrientes, en cuestion de minutos!! Lo prendes y te olvidas !! Me resulto super practica!

Ventajas

Muy practica y permite comer super sano

Contras

Tamano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/00 Vaporera

Date of Use 2018-08-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/00 Vaporera

Date of Use 2018-08-11

11/08/2020

Argentina

Argentina

es un producto excelente

muy sencillo de usar, muy practico, excelente cocción y sabores

Ventajas

todo , muy recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/00 Vaporera

Date of Use 2019-07-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/00 Vaporera

Date of Use 2019-07-11

10/08/2020

Argentina

Argentina

La mejor amiga para las personas vegetarianas

Tenemos esta vaporera hace unos años y la adoramos, es súper práctica, fácil de limpiar, fácil de usar y perfecta para cocinar verduras sin que pierdan su sabor. Es una excelente recomendación que prueben cocinar calabaza o papas usando el difusor de aromas, con romero quedan increíbles, un tip para esto, no dejen que las papas se terminen de cocinar en la vaporera, 10/15 minutos de vapor y al horno con un poquito de aceite, quedan de primera.

Ventajas

Cómoda, práctica y fácil de limpiar

Contras

Para hacer arroz lleva su aprendizaje lograr que se cocine sin pasar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/00 Vaporera

Date of Use 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/00 Vaporera

Date of Use 2018-08-10

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.