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Daily Collection Vaporera
Descontinuado
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HD9115/00
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Consumer Care Book Philips Daily Collection Steamer - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Steamer HD9115/00 - English (US)
Todas (5)
¿Tiene la vaporera de Philips protección contra el hervido sin agua?
¿Cómo puedo utilizar el potenciador del sabor de la vaporera de Philips?
¿Qué puedo cocinar al vapor en la vaporera de Philips?
¿Cómo puedo limpiar mi vaporera de Philips?
¿Cómo puedo preparar alimentos que requieren diferentes tiempos de cocción al vapor?
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