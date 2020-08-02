Descontinuado
10 L, 900 W
Temp. digital, tiempos preestablecidos
Inf. de aroma, fun. p/ manten. caliente
Plástico/metal, negro
El exclusivo potenciador del sabor de la vaporera de Philips realza la sazón de los alimentos con deliciosos aromas de hierbas y especias, convirtiendo la comida al vapor en un placer para el paladar. Simplemente introduce en el potenciador las hierbas y especias que te gusten y deja que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera el delicado aroma de las hierbas y especias, que se mezclan profundamente con los alimentos ofreciendo sabores deliciosos.
La cocina a vapor es un arte. Por eso, la vaporera de Philips ofrece una gran variedad de tiempos preestablecidos para interrumpir la salida de vapor automáticamente cuando se alcanza el tiempo de cocción ideal. Así podrá cocinar una enorme variedad de alimentos, como arroz, huevos, verduras, pollo y pescado. Consiga el resultado ideal sin perder el sabor ni las vitaminas.
Con el recipiente de preparación al vapor extragrande, podrás preparar recetas más variadas y sabrosas para toda la familia. Recipiente de preparación al vapor extragrande para sopa, estofado, arroz y mucho más.
4.5
de 5
34
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Jorgito1492
02/08/2020
Argentina
Un producto esencial en la cocina
Es un producto esencial en la cocina, consumo casi nada de agua en comparacion con un metodo tradicional. Consume muy poco energia electrica. Los cubiculos son amplios y cocina todo tipo de comidas de forma silenciosa. Tambien tiene la posibilidad de cocer arroz.
Ventajas
Bajo consumo tanto de electricidad como de agua
Contras
Tarda un poco pero vale la pena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
FátimaVioletta
05/03/2017
Argentina
Muy práctico.excelente producto
Muy fácil de usar..Y muy práctico.facil limpieza.y al tener timer no es necesario estar controlando mientras cocino.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
Vero77
20/12/2013
Argentina
Altamente recomendable!
Estoy feliz por haberla comprado, es fácil de usar, cumple perfectamente su función y además es linda!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer