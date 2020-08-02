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Descontinuado

Pure Essentials CollectionVaporera

HD9140/91

4.5
| (34) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Descubra los sabores más intensos
La vaporera de Philips con potenciador de sabor da a sus comidas magníficos aromas de hierbas y especias. Puede preparar sus platos favoritos como sopas, estofado, guisados, arroz y mucho más en el recipiente de preparación al vapor extragrande. Solo tiene que usar el temporizador y listo.
Ver todos los beneficios

Vaporera con potenciador de sabor

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  • 10 L, 900 W

  • Temp. digital, tiempos preestablecidos

  • Inf. de aroma, fun. p/ manten. caliente

  • Plástico/metal, negro

El potenciador del sabor realza la sazón de los alimentos con deliciosas hierbas y especias

El potenciador del sabor realza la sazón de los alimentos con deliciosas hierbas y especias

El exclusivo potenciador del sabor de la vaporera de Philips realza la sazón de los alimentos con deliciosos aromas de hierbas y especias, convirtiendo la comida al vapor en un placer para el paladar. Simplemente introduce en el potenciador las hierbas y especias que te gusten y deja que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera el delicado aroma de las hierbas y especias, que se mezclan profundamente con los alimentos ofreciendo sabores deliciosos.

Tiempos preestablecidos para el pescado, las verduras, el arroz y muchos más

Tiempos preestablecidos para el pescado, las verduras, el arroz y muchos más

La cocina a vapor es un arte. Por eso, la vaporera de Philips ofrece una gran variedad de tiempos preestablecidos para interrumpir la salida de vapor automáticamente cuando se alcanza el tiempo de cocción ideal. Así podrá cocinar una enorme variedad de alimentos, como arroz, huevos, verduras, pollo y pescado. Consiga el resultado ideal sin perder el sabor ni las vitaminas.

Recipiente extragrande para vapor para sopa, estofado, arroz y mucho más

Recipiente extragrande para vapor para sopa, estofado, arroz y mucho más

Con el recipiente de preparación al vapor extragrande, podrás preparar recetas más variadas y sabrosas para toda la familia. Recipiente de preparación al vapor extragrande para sopa, estofado, arroz y mucho más.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

34

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

1

02/08/2020

Argentina

Argentina

Un producto esencial en la cocina

Es un producto esencial en la cocina, consumo casi nada de agua en comparacion con un metodo tradicional. Consume muy poco energia electrica. Los cubiculos son amplios y cocina todo tipo de comidas de forma silenciosa. Tambien tiene la posibilidad de cocer arroz.

Ventajas

Bajo consumo tanto de electricidad como de agua

Contras

Tarda un poco pero vale la pena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

05/03/2017

Argentina

Argentina

Muy práctico.excelente producto

Muy fácil de usar..Y muy práctico.facil limpieza.y al tener timer no es necesario estar controlando mientras cocino.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

Sí, recomiendo este producto

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20/12/2013

Argentina

Argentina

Altamente recomendable!

Estoy feliz por haberla comprado, es fácil de usar, cumple perfectamente su función y además es linda!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

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