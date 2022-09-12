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Pure Essentials Collection Vaporera
Descontinuado
Asistencia
HD9140/91
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¿Cuánto tiempo debo cocer al vapor los alimentos en el vaporizador Philips?
¿Tiene la vaporera de Philips protección contra el hervido sin agua?
¿Cómo puedo utilizar el potenciador del sabor de la vaporera de Philips?
¿Qué puedo cocinar al vapor en la vaporera de Philips?
¿Cuándo y cómo debo eliminar los depósitos de cal de mi vaporera de Philips?
El piloto de eliminación de cal de mi vaporera de Philips parpadea durante el primer uso
El piloto de rellenado parpadea después de rellenar mi vaporera de Philips
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