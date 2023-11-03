Tecnología Rapid Air
4,1 l
Negro
Aproveche todo el potencial de su Airfryer para cocinar alimentos más sabrosos y saludables. Explore las funciones que le permiten ahorrar tiempo y fortalezca sus habilidades culinarias para preparar a diario comidas caseras que tanto usted como su familia adoran.
Todas las piezas desmontables son aptas para el lavavajillas. La cesta QuickClean de nuestra Airfryer tiene una capa antiadherente que facilita la limpieza. Freír con aire también significa que el hogar estará libre del olor de la fritura tradicional.
El temporizador integrado le permite predefinir tiempos de cocción de hasta 60 minutos. La función de apagado automático incluye un sonido que le avisa cuando su plato está listo. Un control de temperatura completamente ajustable le permite predefinir la mejor configuración de calor para los alimentos que está cocinando, con un límite de 200 grados. Disfrute de papas fritas crujientes y doradas, aperitivos, pollos sabrosos y más, todo preparado a la temperatura adecuada en la cantidad de tiempo ideal.
5.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Ulk1
03/11/2023
Argentina
Muy linda y fácil de usar
La verdad es que me pareció mucho mejor de lo que esperaba.- Su cocción es perfecta y a las materias grasas no hace falta "pintar" con aceite, las papas fritas perfectas.- Solo que me molesta que en las especificaciones mientan, la capacidad es de 2,75 lts ( no 4,1 como dicen en las especificaciones).- Suficiente para dos personas.-
Ventajas
Silenciosa, bien construida y eficiente.-
Contras
Que mientan con la capacidad, no tiene sentido que lo hagan.-
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9200/90 Airfryer L
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9200/90 Airfryer L
cam16
17/10/2023
Argentina
mi cazuela inferior tiene una gomita. Se salió
se sale el líquido por el agujero de la cazuela inferior ( se despegó la gomita) es nueva!!! que hago
Ventajas
cocina bien
Contras
solo es para 2 comensales
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9200/90 Airfryer L
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9200/90 Airfryer L
En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips
En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.
Solo disponible en países con la comunidad HomeID
Costo en energía de cocinar una pechuga de pollo (AF a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (a 200 °C sin precalentamiento) en comparación con el uso de un horno de clase A. El porcentaje promedio se basa en medicion de laboratorio interna con productos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 y HD9880. El resultado pueden variar según el producto.