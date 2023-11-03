ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*

Serie 3000Airfryer L

HD9200/90

5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
Disfrute de alimentos saludables crujientes por fuera y tiernos por dentro gracias a la tecnología Rapid Air. Descargue la aplicación HomeID para descubrir cientos de recetas sabrosas todos los días.
Ver todos los beneficios

Gracias a la tecnología Rapid Air

¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*

  • Tecnología Rapid Air

  • 4,1 l

  • Negro

Hecho en casa. Preparado fácilmente.

Hecho en casa. Preparado fácilmente.

Aproveche todo el potencial de su Airfryer para cocinar alimentos más sabrosos y saludables. Explore las funciones que le permiten ahorrar tiempo y fortalezca sus habilidades culinarias para preparar a diario comidas caseras que tanto usted como su familia adoran.

Fácil de usar y limpiar

Fácil de usar y limpiar

Todas las piezas desmontables son aptas para el lavavajillas. La cesta QuickClean de nuestra Airfryer tiene una capa antiadherente que facilita la limpieza. Freír con aire también significa que el hogar estará libre del olor de la fritura tradicional.

Control de tiempo y temperatura ajustable

Control de tiempo y temperatura ajustable

El temporizador integrado le permite predefinir tiempos de cocción de hasta 60 minutos. La función de apagado automático incluye un sonido que le avisa cuando su plato está listo. Un control de temperatura completamente ajustable le permite predefinir la mejor configuración de calor para los alimentos que está cocinando, con un límite de 200 grados. Disfrute de papas fritas crujientes y doradas, aperitivos, pollos sabrosos y más, todo preparado a la temperatura adecuada en la cantidad de tiempo ideal.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

03/11/2023

Argentina

Argentina

Muy linda y fácil de usar

La verdad es que me pareció mucho mejor de lo que esperaba.- Su cocción es perfecta y a las materias grasas no hace falta "pintar" con aceite, las papas fritas perfectas.- Solo que me molesta que en las especificaciones mientan, la capacidad es de 2,75 lts ( no 4,1 como dicen en las especificaciones).- Suficiente para dos personas.-

Ventajas

Silenciosa, bien construida y eficiente.-

Contras

Que mientan con la capacidad, no tiene sentido que lo hagan.-

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9200/90 Airfryer L

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9200/90 Airfryer L

17/10/2023

Argentina

Argentina

mi cazuela inferior tiene una gomita. Se salió

se sale el líquido por el agujero de la cazuela inferior ( se despegó la gomita) es nueva!!! que hago

Ventajas

cocina bien

Contras

solo es para 2 comensales

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9200/90 Airfryer L

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9200/90 Airfryer L

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips

  2. En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.

  3. Solo disponible en países con la comunidad HomeID

  4. Costo en energía de cocinar una pechuga de pollo (AF a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (a 200 °C sin precalentamiento) en comparación con el uso de un horno de clase A. El porcentaje promedio se basa en medicion de laboratorio interna con productos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 y HD9880. El resultado pueden variar según el producto.