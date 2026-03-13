Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Cocina
Todas las series
Serie 3000 Airfryer L
Asistencia
HD9200/90
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Disfrute de alimentos saludables crujientes por fuera y tiernos por dentro gracias a la tecnología Rapid Air. Descargue la aplicación HomeID para descubrir cientos de recetas sabrosas todos los días.
Todas (16)
Dispositivo (1)
¿Tengo que condimentar el recipiente y la cesta de la Philips Airfryer?
Cómo utilizar los preajustes en la Philips Airfryer
¿Debo retirar el tapón de goma del recipiente de mi Philips Airfryer?
¿Cómo puedo extraer la cesta de la Airfryer de Philips de la sartén?
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?
Accesorio de la AirfryerKit para fiestas compacto
Accesorio de la AirfryerKit para hornear L
La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado
El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende
Mi Philips Airfryer hace un ruido
Mi Philips Airfryer no aparece en la lista de dispositivos de la aplicación HomeID
Los alimentos de mi Airfryer no están crujientes/como esperaba
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.