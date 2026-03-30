Aumente la superficie de cocción de la Airfryer

Maximice el espacio de cocción de la Airfryer con el accesorio de doble capa. Hornee, ase a la parrilla o fría sabrosas hamburguesas, alitas de pollo, pescado y mucho más de una manera fácil, rápida y saludable. Para una mayor versatilidad, utilice las brochetas para preparar trozos de verduras o carne.