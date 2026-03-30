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XL de doble capa
Puede colocar esta rejilla de doble capa de la Airfryer en el lavavajillas de forma segura, lo que la hace aún más fácil de reutilizar.
Maximice el espacio de cocción de su Airfryer con el accesorio de doble capa. Hornee, ase o fría sabrosas hamburguesas, alitas de pollo, pescado y mucho más de forma fácil, rápida y más saludable.
El accesorio le permite cocinar alimentos más planos, como una hamburguesa.
Opiniones
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