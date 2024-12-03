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Serie 5000 conectadaAirfryer 5000 serie XL

HD9280/90

4.4
| (7) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Comida saludable y deliciosa ahora conectada.
Elija entre cientos* de comidas sabrosas recomendadas según sus preferencias. Empareje la aplicación HomeID, elija una receta y prepárela en la Airfryer. Supervise su comida desde la comodidad de su sofá, ya que la aplicación le avisará cuando esté lista.
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  • Tecnología Rapid Air

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Negro

  • Conectado

Controle la cocción desde su teléfono o tableta

Elija una receta, envíela a la Airfryer y supervise el progreso de la cocción desde la comodidad de su sofá. Cuando su plato esté listo, recibirá una alerta.

Frituras saludables con tecnología Rapid Air

Frituras saludables con tecnología Rapid Air

La tecnología Rapid Air, con su exclusivo diseño de estrella de mar, crea un remolino de aire caliente para preparar comidas deliciosas que están crujientes por fuera y tiernas por dentro, con poco o sin aceite adicional.

Fría sus alimentos con hasta un 90 % menos de grasa*

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La Philips Airfryer utiliza aire caliente para cocinar sus alimentos favoritos hasta alcanzar una perfección crujiente con hasta un 90 % menos de grasa*.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

7

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

3
1

03/12/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Buen producto fácil de utilizar

Producto excelente , facil de manipular, buena cocción

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 conectada HD9280/90 Airfryer 5000 serie XL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 conectada HD9280/90 Airfryer 5000 serie XL

17/09/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Es excelente

Es un excelente producto y soluciono toda la comida en la freidora.

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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24/07/2023

Argentina

Argentina

Para usar seguido

Amo pero recomiendo conseguir accesorios, ej un molde de silicona, o una cacerola de vidrio que entre, entre otros. Sí o sí iria por un modelo de al menos este tamaño. Muy recomendable para aquellos que alquilamos y no nos dejaron un horno bueno

Ventajas

Práctico, intuitivo, la interfase es fácil y claro cóml queda la comida

Contras

La limpieza, aunque tampoco es tanto problema, y si usás acc con tapa ni siquiera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 conectada HD9280/90 Airfryer 5000 serie XL

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. La cantidad de recetas puede variar según el país

  2. En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok

  3. En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora Philips convencional

  4. Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con los productos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 y HD9880