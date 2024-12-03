Tecnología Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Negro
Conectado
Elija una receta, envíela a la Airfryer y supervise el progreso de la cocción desde la comodidad de su sofá. Cuando su plato esté listo, recibirá una alerta.
La tecnología Rapid Air, con su exclusivo diseño de estrella de mar, crea un remolino de aire caliente para preparar comidas deliciosas que están crujientes por fuera y tiernas por dentro, con poco o sin aceite adicional.
La Philips Airfryer utiliza aire caliente para cocinar sus alimentos favoritos hasta alcanzar una perfección crujiente con hasta un 90 % menos de grasa*.
4.4
de 5
7
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Cugino
03/12/2024
Argentina
Comprador verificado
Buen producto fácil de utilizar
Producto excelente , facil de manipular, buena cocción
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 conectada HD9280/90 Airfryer 5000 serie XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 conectada HD9280/90 Airfryer 5000 serie XL
Lali2002
17/09/2023
Argentina
Comprador verificado
Es excelente
Es un excelente producto y soluciono toda la comida en la freidora.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 conectada HD9280/90 Airfryer 5000 serie XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 conectada HD9280/90 Airfryer 5000 serie XL
fKlaus
24/07/2023
Argentina
Para usar seguido
Amo pero recomiendo conseguir accesorios, ej un molde de silicona, o una cacerola de vidrio que entre, entre otros. Sí o sí iria por un modelo de al menos este tamaño. Muy recomendable para aquellos que alquilamos y no nos dejaron un horno bueno
Ventajas
Práctico, intuitivo, la interfase es fácil y claro cóml queda la comida
Contras
La limpieza, aunque tampoco es tanto problema, y si usás acc con tapa ni siquiera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 conectada HD9280/90 Airfryer 5000 serie XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 conectada HD9280/90 Airfryer 5000 serie XL
La cantidad de recetas puede variar según el país
En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok
En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora Philips convencional
Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con los productos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 y HD9880