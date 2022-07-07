1 accesorio para hornear
9 moldes para muffins de silicona
Accesorio para hornear. Con el kit de horneado de la Airfryer XL de Philips, puede preparar todas sus recetas de repostería favoritas. La capacidad de 2 l es ideal para hacer bizcochos de plátano, pasteles, guisos, carnes y otros platos. ¡A disfrutar!
Inspiración sin fin con las recetas de Philips HomeID de nuestros chefs expertos y millones de usuarios para ampliar su repertorio de cocina. Cuanto más use HomeID, más recomendaciones personalizadas obtendrá*.
Puede colocar estos accesorios para hornear y los moldes para muffins de la freidora de aire en el lavavajillas de forma segura, lo que los hace aún más fáciles de reutilizar.
5.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Febes
07/07/2022
Argentina
Comprador verificado
Tortera de Airfryer
muy buen producto, es garantia la marca Philips consumo poco enegia, ideal para estos tiempos
Ventajas
practica, lavable en lavavajillas, no se pega
Contras
de tamaño chico para la Philips Airfryer Hd9218, es el modelo grande
Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9945/01 Kit para hornear XL
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Juju2022
27/04/2022
Argentina
Empleado de Philips
MUY últil
[Employee of philipsglobal] Llevo tiempo esperando para tener los accesorios y sin dudas no fallan. Me ayuda a darle aún más uso a mi Airfryer y lo mejor es que son super fáciles de limpiar. Hago tartas, budines y demas preparaciones líquidas.
Ventajas
capacidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9945/01 Kit para hornear XL
Sí, recomiendo este producto
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