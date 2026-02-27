Fácil de usar
Menos consumo de tiempo y energía
Menos aceite
Ventana de cocción
Cocinar con aire caliente prepara sus platos favoritos con hasta un 90% menos de grasa sin comprometer el sabor.
Fría, hornee, ase a la parrilla, rostice y mucho más usando aire. Configure la hora y la temperatura manualmente o utilice las funciones predeterminadas para acceder a 13 formas diferentes de cocinar al alcance de su mano, lo que incluye recalentar, descongelar y mantener caliente.
Ya no tiene que adivinar. Supervise su comida mientras se cocina para determinar en qué momento está lista.
5.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Macristi13
27/02/2026
Argentina
Comprador verificado
Muy práctica, la cocción es rápida y pareja. Sumamente recomendable
Esta reseña se realizó para Serie 2000 NA231/00 Airfryer serie 2000 de 6,2 l (plateado)
Esta reseña se realizó para Serie 2000 NA231/00 Airfryer serie 2000 de 6,2 l (plateado)
Dela's
23/08/2024
Chile
Excelente Freidora
He tenido múltiples freidoras por aire en el pasado. Hace poco me mudé y compré esta freidora marca Phillips con ventana y la verdad superó bastante mis expectativas. Recuerdo múltiples veces estar parando las papas fritas a media cocción para darles una buena sacudida y así no quedan algunas quemadas y otras no, pero con esta airfryer quedan bastante parejas, aún cuando no se sacuden. Probé también nuggets de pollo y todo excelente. Si bien la promocionan como medio kilo de papas, fácilmente da para un kilo o más (solo que ahí si hay que revolverlas para que queden parejas. Me gusta la ventana que tiene, especialmente la luz interior qué se puede encender y apagar, así no queda permanentemente encendida. Las funciones preestablecido son bastante certeras. Dentro de todo, una súper buena compra. Es liviana y menos alta qué otras en la competencia. Cabe bien en un mueble y es fácil de limpiar. Un único detalle, el fondo de la freidora no tiene nada que lo separe del metal, por lo que no es recomendable dejar la bandeja sin protección contra el calor.
Ventajas
Excelente freidora, cómoda, fácil de limpiar y eficiente. Fríe parejo.
Contras
La bandeja no tiene protección por abajo, por lo que puede quemar un mueble si no se tiene cuidado y se deja encima de la mesa cuando está caliente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 2000 NA220/00 Airfryer serie 2000 de 4,2 l
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 2000 NA220/00 Airfryer serie 2000 de 4,2 l
En comparación con papas fritas caseras cocidas en una freidora convencional.
Encuesta a usuarios de HomeID, 6000 encuestados, 2021.
Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con Philips Airfryers; se compara la cocción de una pechuga de pollo (la AF se coloca a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (la AF se coloca a 200 °C sin precalentamiento) y la cocción usando un horno de clase A.