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Accesorio de la Airfryer Kit para hornear XL
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HD9945/01
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Este kit para hornear es un accesorio perfecto para ampliar la versatilidad de la Airfryer XL. Prepare lasañas, guisos, curris, sopas, pasteles, muffins deliciosos… ¡y mucho más!
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Cómo utilizar los preajustes en la Philips Airfryer
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¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?
¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?
La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado
El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende
Mi Philips Airfryer no aparece en la lista de dispositivos de la aplicación HomeID
Mi Philips Airfryer no funciona o no se enciende
Las patatas fritas caseras preparadas en la Philips Airfryer no quedan como esperaba
Sale humo blanco de mi Philips Airfryer
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