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  • Todo el sabor, sin complicaciones
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Serie 1000Airfryer serie 1000 de 6,2 L

NA130/00

Todo el sabor, sin complicaciones
Alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro. La exclusiva tecnología RapidAir ahorra tiempo y energía, sin comprometer el sabor. Solo tiene que marcar el tiempo y la temperatura para disfrutar de acompañamientos y bocadillos deliciosos y saludables en menos de 15 minutos.
Ver todos los beneficios

Delicioso y crujiente con la tecnología RapidAir

Todo el sabor, sin complicaciones

  • Fácil de usar

  • Menos consumo de tiempo y energía

  • Menos aceite

  • Tiempo y temperatura ajustables

Disfrute de alimentos saludables con hasta un 90% menos de grasa*

Disfrute de alimentos saludables con hasta un 90% menos de grasa*

Ahora puede preparar comidas deliciosas y sin culpa, prácticamente sin necesidad de agregar aceite para lograr comidas saludables sin afectar el sabor.

12 métodos de cocción en un solo artefacto práctico

12 métodos de cocción en un solo artefacto práctico

Fría, hornee, ase a la parrilla, rostice y mucho más usando aire. Ajuste la hora y la temperatura fácilmente con 12 formas diferentes de cocinar, las que incluyen recalentar rápido, descongelar y deshidratar.

Deliciosas recetas adaptadas a su Airfryer en nuestra aplicación HomeID

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Descubra miles de recetas gratuitas y ajustes específicos para su Airfryer. El 93 % de los usuarios afirma que la aplicación HomeID hace que cocinar sea más sencillo**.

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Avisos legales

  1. En comparación con papas fritas caseras cocidas en una freidora convencional.

  2. Encuesta a usuarios de NutriU, 6000 encuestados, 2021.

  3. Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con Philips Airfryers; se compara la cocción de una pechuga de pollo (la AF se coloca a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (la AF se coloca a 200 °C sin precalentamiento) y la cocción usando un horno de clase A.