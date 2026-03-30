Diseñado para equilibrar tus comidas como te gusten

La Airfryer Philips de la Serie 3000 con dos canastas garantiza que dos platos estén listos y calientes al mismo tiempo. Disfruta de una comida sabrosa y saludable con un cajón grande para platos principales destinado a toda la familia, y un cajón más pequeño para guarniciones o comidas individuales.