NA351/00
Diseñado para equilibrar sus comidas
Se acabaron las quemaduras y las cocciones incompletas. Nuestro diseño patentado optimiza la circulación del calor, que no solo rodea los alimentos, sino que también los atraviesa, para obtener los mejores resultados: alimentos crujientes, tiernos y cocidos de manera uniforme en cada uso.
Airfryer de 2 cajones: el cajón grande es perfecto para platos principales, papas fritas y lo que más le guste. Use el cajón pequeño para guarniciones, verduras y refrigerios.
Sincronice automáticamente los tiempos de cocción en 2 cajones, de modo que todos sus alimentos estén listos para servir juntos. Una sola comida, fresca y caliente.
Opiniones
En comparación con papas fritas caseras cocidas en una freidora convencional.
Prueba realizada con salchichas en la cesta izquierda en comparación con hornos de convección tradicionales.
Prueba realizada con salchichas en la cesta izquierda en comparación con hornos de convección tradicionales.