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  • Diseñado para equilibrar tus comidas como te gusten
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Serie 3000Airfryer con canasta doble

NA351/00

Diseñado para equilibrar tus comidas como te gusten
La Airfryer Philips de la Serie 3000 con dos canastas garantiza que dos platos estén listos y calientes al mismo tiempo. Disfruta de una comida sabrosa y saludable con un cajón grande para platos principales destinado a toda la familia, y un cajón más pequeño para guarniciones o comidas individuales.
Ver todos los beneficios

Crujientes, tiernos y cocinados de manera uniforme siempre

Diseñado para equilibrar tus comidas como te gusten

  • Diseñado para equilibrar sus comidas

Crujientes, tiernos y cocidos uniformemente con la tecnología Rapid Air Plus

Crujientes, tiernos y cocidos uniformemente con la tecnología Rapid Air Plus

Se acabaron las quemaduras y las cocciones incompletas. Nuestro diseño patentado optimiza la circulación del calor, que no solo rodea los alimentos, sino que también los atraviesa, para obtener los mejores resultados: alimentos crujientes, tiernos y cocidos de manera uniforme en cada uso.

2 cajones y 2 tamaños para adaptarse a cualquier comida

2 cajones y 2 tamaños para adaptarse a cualquier comida

Airfryer de 2 cajones: el cajón grande es perfecto para platos principales, papas fritas y lo que más le guste. Use el cajón pequeño para guarniciones, verduras y refrigerios.

Temporice para que ambos lados terminen al mismo tiempo.

Temporice para que ambos lados terminen al mismo tiempo.

Sincronice automáticamente los tiempos de cocción en 2 cajones, de modo que todos sus alimentos estén listos para servir juntos. Una sola comida, fresca y caliente.

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Avisos legales

  1. En comparación con papas fritas caseras cocidas en una freidora convencional.

  2. Prueba realizada con salchichas en la cesta izquierda en comparación con hornos de convección tradicionales.

  3. Prueba realizada con salchichas en la cesta izquierda en comparación con hornos de convección tradicionales.