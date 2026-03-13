Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Cocina
Todas las series
Serie 5000 conectada Airfryer 5000 serie XL
Asistencia
HD9280/90
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Todas (17)
¿Puede conectarse más de una persona a un dispositivo de cocina de Philips?
Cómo utilizar los preajustes en la Philips Airfryer
¿Debo retirar el tapón de goma del recipiente de mi Philips Airfryer?
Cómo utilizo el asistente Alexa con mi Philips Airfryer
¿Tengo que condimentar el recipiente y la cesta de la Philips Airfryer?
Accesorio de la Airfryer
Accesorio de la AirfryerKit para hornear XL
Mi dispositivo de cocina de Philips no encuentra la red Wi-Fi doméstica
No puedo controlar mi aparato de cocina de Philips con la aplicación HomeID
Cómo restablecer mi dispositivo de cocina de Philips y eliminar toda la información
La luz del botón de encendido/apagado no se apaga
¿Cómo puedo extraer la cesta de la Airfryer de Philips de la sartén?
No puedo conectar mi aparato de cocina de Philips a la aplicación NutriU
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.