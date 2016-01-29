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    DreamWear Mascarilla nasal

    HH1111/01

    DreamWear®

    El innovador diseño* de DreamWear le ofrece la libertad y la comodidad de dormir como a usted le gustaría.

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    DreamWear Mascarilla nasal

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    DreamWear®

    Máscara nasal con almohadilla debajo de la nariz

    • Fit pack - estructura y 4 almohadillas
    • INTL
    Almohadilla debajo de la nariz

    Almohadilla debajo de la nariz

    La almohadilla de la máscara se ubica suavemente debajo de la nariz, lo que evita puntos de presión en el puente de la nariz e irritaciones desagradables de la piel en las fosas nasales.

    Para un sueño más natural

    Para un sueño más natural

    DreamWear combina las ventajas de las máscaras de contacto mínimo con las máscaras nasales, ofrece excelente comodidad y permite lograr una terapia del sueño exitosa.

    Conexión de la manguera sobre la cabeza

    Conexión de la manguera sobre la cabeza

    El aire exhalado no se descarga directamente en la nariz, sino en la parte superior de la cabeza. Esta posición de la manguera permite una mayor libertad de movimiento durante el sueño. Los usuarios afirman que ya no necesitan dormir en una posición especial desde que usan DreamWear, sino que tienen más libertad.*

    Leer sin impedimentos o mirar televisión

    Leer sin impedimentos o mirar televisión

    Gracias al diseño abierto, DreamWear ofrece un campo de visión muy amplio, por lo tanto, puede usar gafas y leer, mirar televisión o usar una tableta PC en la cama antes de irse a dormir.

    Estructura suave y flexible

    Estructura suave y flexible

    El material flexible, a través del cual fluye el aire, se apoya suavemente sobre la piel, evita puntos de presión y ofrece un ajuste cómodo.

    Diseño delgado del arnés

    Diseño delgado del arnés

    DreamWear combina comodidad y estética: el arnés es elegante en cuanto al color y no tiene obstrucciones, lo que hace que DreamWear sea lo más discreto posible y no tenga interrupciones.

    Diseño innovador que ofrece mayor libertad en la terapia del sueño

    El diseño* innovador de la máscara DreamWear evita las heridas por presión y la irritación de la piel en las fosas nasales y en el puente nasal, y da al usuario, además de un campo de visión claro, mayor libertad de movimiento mediante la conexión de la manguera sobre la cabeza.

    Mayor comodidad con DreamWear

    Los usuarios indicaron que la máscara DreamWear era más cómoda que su máscara previamente recetada, ya que es apenas perceptible.

    Especificaciones técnicas

    • Diseño innovador

      Comfort and performance
      Reduce la irritación cutánea

    • Especificaciones

      Operating pressure
      4 -20 cmH2O
      Sound pressure level
      18 dBA
      N° of parts
      Cinco
      Headgear material
      Espuma de uretano/nylon/spandex
      Frame material
      Policarbonato
      Frame/Elbow/Swivel material
      Policarbonato
    Badge-D2C

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    • Fuente: Philips User Survey (Encuesta a usuarios de Philips) 2015
    • Los costos de DreamWear no están cubiertos y, por lo general, el seguro médico legal no los reembolsa.
    • El dispositivo incluye una estructura de máscara estándar (tamaño M) y cuatro almohadillas para todos los tamaños (S, M, MW, L). No se incluye el dispositivo de terapia del sueño.
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