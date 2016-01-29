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DreamWear®
El innovador diseño* de DreamWear le ofrece la libertad y la comodidad de dormir como a usted le gustaría.Ver todos los beneficios
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
La almohadilla de la máscara se ubica suavemente debajo de la nariz, lo que evita puntos de presión en el puente de la nariz e irritaciones desagradables de la piel en las fosas nasales.
DreamWear combina las ventajas de las máscaras de contacto mínimo con las máscaras nasales, ofrece excelente comodidad y permite lograr una terapia del sueño exitosa.
El aire exhalado no se descarga directamente en la nariz, sino en la parte superior de la cabeza. Esta posición de la manguera permite una mayor libertad de movimiento durante el sueño. Los usuarios afirman que ya no necesitan dormir en una posición especial desde que usan DreamWear, sino que tienen más libertad.*
Gracias al diseño abierto, DreamWear ofrece un campo de visión muy amplio, por lo tanto, puede usar gafas y leer, mirar televisión o usar una tableta PC en la cama antes de irse a dormir.
El material flexible, a través del cual fluye el aire, se apoya suavemente sobre la piel, evita puntos de presión y ofrece un ajuste cómodo.
DreamWear combina comodidad y estética: el arnés es elegante en cuanto al color y no tiene obstrucciones, lo que hace que DreamWear sea lo más discreto posible y no tenga interrupciones.
El diseño* innovador de la máscara DreamWear evita las heridas por presión y la irritación de la piel en las fosas nasales y en el puente nasal, y da al usuario, además de un campo de visión claro, mayor libertad de movimiento mediante la conexión de la manguera sobre la cabeza.
Los usuarios indicaron que la máscara DreamWear era más cómoda que su máscara previamente recetada, ya que es apenas perceptible.
Diseño innovador
Especificaciones
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