Descontinuado
HP4698/10
La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.
Todos los estilos que puedas imaginarte son posibles gracias a las diferentes herramientas de modelado. Dejá volar tu creatividad.
Esta herramienta puede colocarse en la pinza para crear más volumen e increíbles peinados con ondas.
3.5
de 5
12
Reseñas
Shinnyi
25/08/2013
Argentina
Excelente!
Me encantó! La verdad es que hace unos años que la venía mirando, pero no se me daba la oportunidad de comprarla (soy estudiante) hasta que pude! Realmente funciona muy bien, tanto la planchita como los accesorios de buclera. Quedan hermosos los tirabuzón! No me arrepiento para nada de comprarla!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4698/22 Modelador
Sí, recomiendo este producto
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irenelg
12/12/2013
España
lo mejor
Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4698/22 Multi-Styler
Sí, recomiendo este producto
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floppy
20/04/2017
Argentina
es bueno pero para pelos con volumen y rulos no sirve
Me gusta como modelador, para rulos si me sirvió lo tengo hace años y eso si le di utilidad. Cuestión es que lo compre pensando que el alisador también me serviría pero no...mas de hs para alisar mi pelo. Le falta calor para eso y me da mucho trabajo
Esta reseña se realizó para HP4698/22 Modelador
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