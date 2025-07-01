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Modelador
Descontinuado
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HP4698/10
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¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi rizador Philips no riza el pelo lo suficiente
El revestimiento de mi plancha Philips se desgasta
Mi moldeador Philips no se enciende
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