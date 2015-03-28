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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ7240/17

4.5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Afeitada cómoda y al ras
Esta nueva afeitadora HQ7240 de Philips ofrece simpleza, comodidad y una excelente afeitada al ras, gracias a su avanzada tecnología que garantiza una afeitada más al ras y su diseño mejorado para brindar más comodidad al usarla y limpiarla fácilmente con agua de la canilla.
Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹

Afeita hasta los vellos más cortos

Afeitada cómoda y al ras

Sistema superior Lift & Cut

Sistema superior Lift & Cut

Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir una afeitada suave y al ras.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y del cuello.

Cortapatillas desplegable accionado por resorte

Cortapatillas desplegable accionado por resorte

Cortapatillas de ancho ideal para recortar las patillas y el bigote.

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Opiniones

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4.5

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

28/03/2015

Argentina

Argentina

Muy buena

Me parece excelente, hace siete años que tengo una y recién ahora la bateria comenzo a durarme una semana.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7240/17 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7240/17 Afeitadora eléctrica

02/08/2020

Argentina

Argentina

Buena afeitada

la tengo hace muchos años y sigue funcionando. La uso cada dos o tres días para evitar la irritación.

Ventajas

afeitada al ras

Contras

la irritación

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7240/17 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

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