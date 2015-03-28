Descontinuado
Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir una afeitada suave y al ras.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y del cuello.
Cortapatillas de ancho ideal para recortar las patillas y el bigote.
4.5
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Federico1583
28/03/2015
Argentina
Muy buena
Me parece excelente, hace siete años que tengo una y recién ahora la bateria comenzo a durarme una semana.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7240/17 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7240/17 Afeitadora eléctrica
LeoC1981
02/08/2020
Argentina
Buena afeitada
la tengo hace muchos años y sigue funcionando. La uso cada dos o tres días para evitar la irritación.
Ventajas
afeitada al ras
Contras
la irritación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7240/17 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7240/17 Afeitadora eléctrica